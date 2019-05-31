Uğurcan için ret – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Uğurcan için ret

için ret

Uğurcan için ret

Genç oyuncuların performansı ile birlikte Avrupa kupaları biletini alan 'da birçok futbolcu markaja alındı. Çakır'a Fransız ekibi ve Alman ekibi talip oldu.

Genç oyuncuların performansı ile birlikte Avrupa kupaları biletini alan 'da birçok futbolcu markaja alındı. Onur'un gönderilmesinin ardından kaleyi devralan ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Çakır'a Fransız ekibi ve Alman ekibi talip. Lille ve Schalke'nin Uğurcan için Trabzonspor'un kapısını çaldığı ama başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Asla olmaz" dediği öğrenildi.

  1. 31.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uğurcan için ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN