Uğurcan için ret

Genç oyuncuların performansı ile birlikte Avrupa kupaları biletini alan Trabzonspor'da birçok futbolcu markaja alındı. Onur'un gönderilmesinin ardından kaleyi devralan ve gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır'a Fransız ekibi Lille ve Alman ekibi Schalke talip. Lille ve Schalke'nin Uğurcan için Trabzonspor'un kapısını çaldığı ama başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Asla olmaz" dediği öğrenildi.