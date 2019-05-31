Hüseyin zirvede

Ligde en az 35 girişimde bulunan isimler arasında top kapma yüzdesi (80) ile en yüksek oyuncu olma başarısını gösteren Hüseyin bu istatistik rakamı ile de gelecek adına umut verdi. 22 yaşındaki stoperin mücadeleci ve savaşçı yönü de büyük beğeni alırken, ileride Milli Takım'ın vazgeçimezi olabilir.



DEFANSIMIZ KUVVETLİYDİ

Karadeniz ekibinin stoperi Hüseyin Türkmen geçtiğimiz günlerde sabah namazını kılmak üzere Ayasofya camisine gitti. Burada kendisinin karşılayan imam Haydar Tütüncü, genç yıldızı görünce önce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Daha sonra Hüseyin Türkmen ile hatıra fotoğrafı çekilen Tütüncü "Bu sabah defansımız kuvvetliydi. Mahallemizin evladı, Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen kardeşimizle beraber bir kare, başarının sırrını anladınız mı" ifadelerini kullandı.