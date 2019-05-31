Hüseyin zirvede – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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Hüseyin zirvede

Hüseyin zirvede

Ligde en az 35 girişimde bulunan isimler arasında top kapma yüzdesi (80) ile en yüksek oyuncu olma başarısını gösteren Hüseyin bu istatistik rakamı ile de gelecek adına umut verdi.

Ligde en az 35 girişimde bulunan isimler arasında top kapma yüzdesi (80) ile en yüksek oyuncu olma başarısını gösteren Hüseyin bu istatistik rakamı ile de gelecek adına umut verdi. 22 yaşındaki stoperin mücadeleci ve savaşçı yönü de büyük beğeni alırken, ileride 'ın vazgeçimezi olabilir.

DEFANSIMIZ KUVVETLİYDİ
ekibinin stoperi geçtiğimiz günlerde sabah namazını kılmak üzere Ayasofya camisine gitti. Burada kendisinin karşılayan imam Haydar Tütüncü, genç yıldızı görünce önce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Daha sonra Hüseyin Türkmen ile hatıra fotoğrafı çekilen Tütüncü "Bu sabah defansımız kuvvetliydi. Mahallemizin evladı, Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen kardeşimizle beraber bir kare, başarının sırrını anladınız mı" ifadelerini kullandı.

  1. 31.5.2019
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