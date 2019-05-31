Karaman’dan yakın takip – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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Karaman’dan yakın takip

Karaman’dan yakın takip

ile teknik ekibi, milli oyuncuların performanslarını yakından takip edecek ve sezon öncesi kampta bu performansları masaya yatırılacak.

ile teknik ekibi, milli oyuncuların performanslarını yakından takip edecek ve sezon öncesi kampta bu performansları masaya yatırılacak. Milli takım kamplarına giden oyunculara ekstra izin verileceği, bu süre içinde kendilerine özel bir antrenman programı uygulanacağı ifade edildi.

  1. 31.5.2019
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