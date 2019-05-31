Karaman’dan yakın takip

Teknik direktör Ünal Karaman ile teknik ekibi, milli oyuncuların performanslarını yakından takip edecek ve sezon öncesi kampta bu performansları masaya yatırılacak. Milli takım kamplarına giden oyunculara ekstra izin verileceği, bu süre içinde kendilerine özel bir antrenman programı uygulanacağı ifade edildi.