Bir PFDK klasiği! – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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Bir klasiği!

Bir PFDK klasiği!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'n'dan 'a ağır bir ceza daha... Bordo-mavili kulübü cezalandırmak için fırsat kollayan kurul dün yine sahnedeydi.

'dan 'a ağır bir ceza daha... Bordo-mavili kulübü cezalandırmak için fırsat kollayan kurul dün yine sahnedeydi. Kurul dün yaptığı toplantıda Fırtına'ya, maçındaki kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle toplam 230 bin TL ceza verildiğini açıkladı. Ayrıca deplasman tribününde yer alan taraftarların da pasoligleri bir maçlığına bloke edildi.

  1. 31.5.2019
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