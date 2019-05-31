Bir PFDK klasiği!

PFDK'dan Trabzonspor'a ağır bir ceza daha... Bordo-mavili kulübü cezalandırmak için fırsat kollayan kurul dün yine sahnedeydi. Kurul dün yaptığı toplantıda Fırtına'ya, Çaykur Rizespor maçındaki kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle toplam 230 bin TL ceza verildiğini açıkladı. Ayrıca deplasman tribününde yer alan taraftarların da pasoligleri bir maçlığına bloke edildi.