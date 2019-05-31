Ekuban resmen Fırtına

Geçtiğimiz sezon başında satın alma opsiyonu ile kiraladığı Caleb Ekuban'ın performansından memnun kalmış ve satın almasına karar vermişti. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun bonservisinin alınması için girişimlerde bulunulacağını açıklayan yönetim, 1 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemek için kaynak oluşturdu. Bordo-mavililer, Ekuban'ın bonservisi için gerekli ilk ödemeyi dün itibariyle gerçekleştirdi. İki senelik sözleşme imzalayan Ekuban, yıllık 750 bin euro kazanacak.



UYUMLU BİR İSİM | YUNUS EMRE SEL

Ekuban, fiziksel özelliklerini sahada iyi kullanan ve takım arkadaşlarıyla oldukça uyumlu bir futbolcu. Kiralık futbolcu olarak sergilediği performansı bonservisi alınınca daha üst seviyelere çıkaracaktır. Bitiricilik noktasındaki eksi yönlerini daha iyi hale getirirse Ekuban, uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet eder. Ayrıca Gana Milli Takımı performansının da artmasıyla kulübün önemli yatırımlarından birisi haline gelecektir.?



BİZİMLESİN NOVAK

Spor To to Süper Lig'de 5 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Novak için Schalke ısrarcı. Novak için 3.5 milyon euro'luk bir teklif ile bordo-mavililerin kapısını çalan Alman ekibine olumsuz cevap verildi. Trabzonspor kurmayları, Çek sol bekin gelecek sezon da takıma önemli katkı yapacağına inanıyor. Novak 1.9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Midtjyyland'dan transfer olmuştu.