Trabzonspor'dan Ertuğrul hamlesi
31 Mayıs 2019, Cuma
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'dan Ertuğrul hamlesi

Trabzonspor'dan Ertuğrul hamlesi

, önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan ’un 22 yaşındaki stoperi Ertuğrul Ersoy'u kiralamak istiyor. Timsah’ın yeni yönetimi son kararı verecek.

kaliteli isimleri en uygun şartlarla kadrosuna katmanın planlarını yapan Trabzon yönetimi, 'un 22 yaşındaki stoperi Ertuğrul Ersoy için harekete geçti. Bordo-mavililer, yeşil-beyazlı kulübe Ertuğrul'u kiralık olarak kadrosuna katmak için teklif götürdü. ekibinin kurmaylarının, "Siz yeniden 'e dönene kadar bir yıl Ertuğrul'u bize kiralayın. Size döndüğünde daha iyi bir performansa ulaşır" dediler. Kongre sürecine giren Bursapor kulübünün teklife olumlu yaklaştığı ancak son kararı yeni gelecek olan yönetimin vereceği ifade edildi. Bunun için Bursaspor'un kongresi beklenecek.

TAYLAN ISRARI
Fırtına'nın bir başka gözdesi ise Taylan Antalyalı. Küme düşen Erzurumspor'un orta saha oyuncusunu 'ın, Onazi'nin sezon öncesi kampına katılamama ihtimali yüzünden çok istediği bildirildi. 24 yaşındaki orta saha, Erzurumspor formasıyla 32 maça çıkarken, 6 gol atıp, 3 asist gerçekleştirdi.

Trabzonspor rotasını çizdi

  1. 31.5.2019
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