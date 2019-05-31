Trabzonspor'a gol makinesi – Fotomaç – 31 Mayıs 2019
31 Mayıs 2019, Cuma
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'a gol makinesi

Trabzonspor'a gol makinesi

ekibi ’de 78 maçta fileleri 90 kez sarsarak inanılmaz bir performans sergileyen 32 yaşındaki forvet için hamle yapılacak. Üstelik bonservis bedeli de yok.

ekibinin yönetimi, sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega'ya yaptığı teklifi 1 milyon 250 bin euro'ya yükseltse de bir taraftan da alternatiflere yöneldi. Bordo-mavililer, 33 yaşındaki Kolombiyalı konusunda olumlu bir gelişme yaşanmaması halinde 'ın takımında forma giyen ve haziran ayında sözleşmesi sona erecek Youssef El Arabi için hamle yapacak. 32 yaşındaki Fas asıllı Fransız oyuncunun ismi daha önce ile de anılmıştı. Başarılı futbolcu, Katar kulübünde çıktığı 78 maçta 90 gol ve 10 asistle oynadı.

ALIOUI ARTIK LİSTEDE YOK
Arabı, Fas ile çıktığı 41 maçta da fileleri 15 kez sarstı. Teknik direktör , tecrübeli oyuncunun alınmasına onay verdi. Futbolcunun inanılmaz istatistikleri 52 yaşındaki hocayı da tam anlamıyla mest etmiş durumda. Yönetimin yakın bir zamanda Arabi ile masaya oturması ve el sıkışması bekleniyor. Bu arada bordo-mavililerin, takip ettiği oyuncular arasında yer alan Fas asıllı Fransız forvet Rachid Alioui'den vazgeçildiği dile getiriliyor. 1. Lig ekibi Nimes'te bu sezon 27 maçta 5 gol atan Alioui artık listede yok.

Trabzonspor rotasını çizdi

  1. 31.5.2019
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