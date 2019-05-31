Abdülkadir Parmak: Rüya gibi geçti
Trabzonspor'da Onazı sakatlanınca takıma yerleşen Abdulkadir Parmak çok mutlu. 24 yaşındaki oyuncu, "Kendi adıma rüya gibi bir sezondu. Çok iyi bir aile olduk." ifadelerini kullandı.
Onazı sakatlanınca takıma yerleşen Abdulkadir Parmak çok mutlu. 24 yaşındaki oyuncu, "Kendi adıma rüya gibi bir sezondu. Çok iyi bir aile olduk. Önümüzdeki sezon da bu aile ortamı devam eder. Biz daha büyük başarılara koşmayı planlıyoruz. Bu camia el ele verirse neleri başaracağını gösterdik" ifadesini kullandı.
KAMİL ÖZEL HAZIRLANIYOR
Sözleşmesi uzatılan Kamil Ahmet, yeni sezon öncesi özel olarak hazırlanıyor. Tatil süresi boyunca özel bir antrenör eşliğinde çalışan 27 yaşındaki sağ bek, Trabzon'da başlayacak olan ilk etap kamp çalışmalarına daha hazır halde gelmek istiyor. Geride kalan sezonda sakatlık sorunları ile boğuşan Kamil'in fiziksel anlamda oldukça iyi durumda olduğu da öğrenildi.
- 31.5.2019
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