Kamil Ahmet ile 2 yıl daha
Sözleşmesi 2+1 yıl uzatılan sağ bekin garanti ücretine yüzde 10 zam yapıldı.
Trabzonspor sözleşmesi biten Kamil Ahmet Çörekçi ile 2+1 yıllık yeni mukavele imzaladı. 27 yaşındaki oyuncuya; 2019-20 sezonu için 2.5 milyon, 2020- 21 sezonu için 2 milyon 750 bin TL garanti ücret ödenecek. Opsiyon hakkı kullanılırsa 2021-22 sezonu için de 3 milyon TL verilecek. Kamil Ahmet gelecek sezon 25 lig maçına ilk 11'de başlarsa 2020-21'deki opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girecek ve garanti ücreti her yıl 500 bin lira artacak.
'SENİ MİLLİ TAKIMDA GÖRMEK İSTİYORUM'
Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreni sonrası Kamil Ahmet'e, "Seni A Milli Takım'da görmek istiyorum. Bu konuda sana güveniyorum" dedi. Çörekçi de, Trabzonspor'da hayatının en mutlu dönemini geçirdiğini belirterek, kendisini ispatlamak istediğini söyledi.
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