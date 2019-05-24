Kamil Ahmet ile 2 yıl daha – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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ile 2 yıl daha

Kamil Ahmet ile 2 yıl daha

Sözleşmesi 2+1 yıl uzatılan sağ bekin garanti ücretine yüzde 10 zam yapıldı.

sözleşmesi biten Kamil ile 2+1 yıllık yeni mukavele imzaladı. 27 yaşındaki oyuncuya; 2019-20 sezonu için 2.5 milyon, 2020- 21 sezonu için 2 milyon 750 bin TL garanti ücret ödenecek. Opsiyon hakkı kullanılırsa 2021-22 sezonu için de 3 milyon TL verilecek. gelecek sezon 25 lig maçına ilk 11'de başlarsa 2020-21'deki opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girecek ve garanti ücreti her yıl 500 bin lira artacak.

'SENİ MİLLİ TAKIMDA GÖRMEK İSTİYORUM'
Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreni sonrası Kamil Ahmet'e, "Seni A 'da görmek istiyorum. Bu konuda sana güveniyorum" dedi. Çörekçi de, Trabzonspor'da hayatının en mutlu dönemini geçirdiğini belirterek, kendisini ispatlamak istediğini söyledi.

  1. 24.5.2019
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