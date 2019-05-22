Trabzonsporlu Nwakaeme zirvede
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Trabzonsporlu zirvede

Trabzonsporlu Nwakaeme zirvede

Bordo-mavili takımda skora en çok katkı sağlayan isim ise 30 maçta 2 bin 377 sahada kalan ve 11 gol, 8 asist üreten olurken, onu 36 maçta 2 bin 823 dakika süre alan ve 15 gol, 2 asist üreten Rodallega takip etti.

Abdülkadir Ömür 31 maçta süre aldığı 2 bin 360 dakikada 4 9 asist, Ekuban 35 maç bin 995 dakikada 8 gol ve 2 asist, Sosa 29 maç 2 bin 532 dakikada 5 gol ve 4 asist, Abdulkadir Parmak 24 maç bin 698 dakikada 6 gol ve 2 asist, Novak 31 maç 2 bin 757 dakikada 6 gol ve 2 asist, Yusuf Yazıcı 33 maç 2 bin 578 dakikada 4 gol ve 3 asist ile katkı sağladı.

  1. 22.5.2019
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