Trabzonsporlu Nwakaeme zirvede
Bordo-mavili takımda skora en çok katkı sağlayan isim ise 30 maçta 2 bin 377 sahada kalan ve 11 gol, 8 asist üreten Nwakaeme olurken, onu 36 maçta 2 bin 823 dakika süre alan ve 15 gol, 2 asist üreten Rodallega takip etti.
Abdülkadir Ömür 31 maçta süre aldığı 2 bin 360 dakikada 4 gol ve 9 asist, Ekuban 35 maç bin 995 dakikada 8 gol ve 2 asist, Sosa 29 maç 2 bin 532 dakikada 5 gol ve 4 asist, Abdulkadir Parmak 24 maç bin 698 dakikada 6 gol ve 2 asist, Novak 31 maç 2 bin 757 dakikada 6 gol ve 2 asist, Yusuf Yazıcı 33 maç 2 bin 578 dakikada 4 gol ve 3 asist ile katkı sağladı.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Trabzonsporlu Nwakaeme zirvede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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