Trabzonsporlu Nwakaeme zirvede

Abdülkadir Ömür 31 maçta süre aldığı 2 bin 360 dakikada 4 gol ve 9 asist, Ekuban 35 maç bin 995 dakikada 8 gol ve 2 asist, Sosa 29 maç 2 bin 532 dakikada 5 gol ve 4 asist, Abdulkadir Parmak 24 maç bin 698 dakikada 6 gol ve 2 asist, Novak 31 maç 2 bin 757 dakikada 6 gol ve 2 asist, Yusuf Yazıcı 33 maç 2 bin 578 dakikada 4 gol ve 3 asist ile katkı sağladı.