Trabzonspor'da hedef 150 bin forma
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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'da hedef 150 bin forma

Trabzonspor'da hedef 150 bin forma

sabırsızlıkla beklediği yeni sezon formaları Ramazan bayramında satışa çıkacak.

Club'dan sorumlu yöneticisi Yalçın Orhan, geride kalmak üzere olan sezonda 100 bin forma satış rakamına yaklaştıklarını belirterek, "Gelecek yıl hedefimiz bunu 150 bin seviyesine çıkarmak. Yeni sezon formalarımız da bayramda satışta olacak. Taraftarlarımızın yeni sezon formalarını çok beğeneceğini umuyoruz. Yine farklı, yine özel formalar olacak. Ayrıca TS Club mağazalarındaki ürün çeşitliliğini ve kalitesini artırma adına da uzun zamandır planlama yapıyorduk. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz" diye konuştu.

  1. 22.5.2019
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