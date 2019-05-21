Olcay Bundesliga yolcusu
Trabzonspor'da 2.5 yıl forma giydikten sonra sezon sonu ayrılacak olan Olcay Şahan, Bundesliga'ya gitmek istiyor. Devre arasında sözleşmesinde yapılan yenileme sonrası sezon sonunda istediği takdirde takımdan ayrılacak tecrübeli oyuncunun Rize maçı sonrası eşyalarını toplayarak veda edeceği belirtildi. Olcay'ın yakın çevresine, "Aslında futbolu burada bırakmak istiyordum ama şartlar bunu gerektirdi. Şimdi Bundesliga'ya dönmek istiyorum. Orada görüşmelerimiz var" dediği öğrenildi.
GİDENLER NE YAPTI?
N'DOYE: Kopenhag'a giden N'doye, takımı ile 46 maça çıktı ve 24 gol kaydetme başarısı gösterdi. Kopenhag'ı 61 puanla şampiyon yaptı.
CASTİLLO: Takımı ile inişli çıkışlı performans sergileyen Fabian Castillo, Tijuana ile 28 maça çıktı ve 3 gol, 2 asist kaydetmeyi başardı.
OKAY: Takımı ile 32 maça çıkan Okay, 2 gol kaydetme başarısı gösterirken, Celta Vigo sezonu küme düşme hattının bir basamak üstünde tamamladı. Okay korkulu rüya gördü.
KUCKA: Parma ile 17 maça çıkan Slovak yıldız, 4 gol ve 4 asistlik performans sergilerken, takımını ligin orta sıralarında tuttu.
BERO: Vitesse ile 37 karşılaşmaya çıkan Slovak yıldız, 10 gol atarken, 2 de asist yaptı. Bero takımın vazgeçilmezlerinden oldu.
MUSTAFA: Devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olan Mustafa Akbaş, takımı ile yarım sezonda 14 karşılaşmaya çıktı.
BURAK: Devre arasında transfer olan Burak Yılmaz, Beşiktaş ile çıktığı 15 karşılaşmada 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi
GİDENLER NE YAPTI?
N'DOYE: Kopenhag'a giden N'doye, takımı ile 46 maça çıktı ve 24 gol kaydetme başarısı gösterdi. Kopenhag'ı 61 puanla şampiyon yaptı.
CASTİLLO: Takımı ile inişli çıkışlı performans sergileyen Fabian Castillo, Tijuana ile 28 maça çıktı ve 3 gol, 2 asist kaydetmeyi başardı.
OKAY: Takımı ile 32 maça çıkan Okay, 2 gol kaydetme başarısı gösterirken, Celta Vigo sezonu küme düşme hattının bir basamak üstünde tamamladı. Okay korkulu rüya gördü.
KUCKA: Parma ile 17 maça çıkan Slovak yıldız, 4 gol ve 4 asistlik performans sergilerken, takımını ligin orta sıralarında tuttu.
BERO: Vitesse ile 37 karşılaşmaya çıkan Slovak yıldız, 10 gol atarken, 2 de asist yaptı. Bero takımın vazgeçilmezlerinden oldu.
MUSTAFA: Devre arasında Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olan Mustafa Akbaş, takımı ile yarım sezonda 14 karşılaşmaya çıktı.
BURAK: Devre arasında transfer olan Burak Yılmaz, Beşiktaş ile çıktığı 15 karşılaşmada 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi
- 21.5.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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