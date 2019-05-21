"15 puanımızı çaldılar"
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"15 puanımızı çaldılar"

"15 puanımızı çaldılar"

Doğan: Hakemler koca bir camianın emeğini utanmadan, sıkılmadan çaldılar

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, geride kalan sezonda yaşanan hakem hatalarının ligin gidişatını direkt etkilediğini vurguladı. Doğan, özellikle VAR kararlarının lige damga vurduğunu belirterek, "Bu VAR, 'a gelince 'nedense' yok oluyor. Koca bir camianın emeklerini, 15 puanını bu sezon 'utanmadan' 'sıkılmadan' çaldınız! Oradaki eli görenler, bizim onlarca pozisyonumuza kör kaldı. Sezonun özeti üstteki fotoğraftı. Ama gelecek bizim olacak" diye konuştu. Yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven de hakemlerin performansının yerlerde süründüğünü ifade ederek, "Bu sezonun şampiyonu tartışmasız hakemler. Birçok maçı çevirmeyi başardıkları gibi rakip takımların da yükselmesini engellediler. Tebriği hak ediyorlar!" ifadelerini kullandı.
  1. 21.5.2019
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