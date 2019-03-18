Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
18 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi

'da kadro dışından kaptanlığa yükseldi

Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi

devre arasında kadro dışı kalmıştı. Affedildikten sonra takıma olarak büyük katkı sağlayan deneyimli oyuncu Erzurumspor maçında Sosa oyundan çıkınca kaptanlık bandını taktı.

Tecrübeli isim affedildikten sonra fiziksel olarak da kendini toparlamaya başladı. Erzurumspor maçında ise bir büyük onuru tattı. 2. kaptan Pereira ve 3. kaptan Yusuf'un olmadığı maçta 1. kaptan oyundan alınınca Olcay pazubandı koluna taktı.

SEN GELDİN BAHAR GELDİ
'un tecrübeli oyuncusu , takımın gençleriyle mükemmel bir uyum içerisinde. 31 yaşındaki futbolcunun "Soğuk havada ısıtıcı bir galibiyet" paylaşımına Abdülkadir Ömür "Sen geldin bahar geldi" yorumu yaptı.

Olcay Şahan girdiği her karşılaşmada takıma enerjisini katıyor.
  1. 18.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN