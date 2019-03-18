Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Olcay Şahan devre arasında kadro dışı kalmıştı. Affedildikten sonra takıma enerji olarak büyük katkı sağlayan deneyimli oyuncu Erzurumspor maçında Sosa oyundan çıkınca kaptanlık bandını taktı.
Tecrübeli isim affedildikten sonra fiziksel olarak da kendini toparlamaya başladı. Erzurumspor maçında ise bir büyük onuru tattı. 2. kaptan Pereira ve 3. kaptan Yusuf'un olmadığı maçta 1. kaptan Jose Sosa oyundan alınınca Olcay pazubandı koluna taktı.
SEN GELDİN BAHAR GELDİ
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan, takımın gençleriyle mükemmel bir uyum içerisinde. 31 yaşındaki futbolcunun "Soğuk havada ısıtıcı bir galibiyet" paylaşımına Abdülkadir Ömür "Sen geldin bahar geldi" yorumu yaptı.
Olcay Şahan girdiği her karşılaşmada takıma enerjisini katıyor.
SEN GELDİN BAHAR GELDİ
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Olcay Şahan, takımın gençleriyle mükemmel bir uyum içerisinde. 31 yaşındaki futbolcunun "Soğuk havada ısıtıcı bir galibiyet" paylaşımına Abdülkadir Ömür "Sen geldin bahar geldi" yorumu yaptı.
Olcay Şahan girdiği her karşılaşmada takıma enerjisini katıyor.
- 18.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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