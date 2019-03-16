Trabzonspor 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor'un tek golü Nwakeame'den geldi.

Trabzonspor bu galibiyet ile puanını 43'e yükselterek 4. sıradaki yerini sağlama alırken BB Erzurumspor, 22 puan ile 17. sırada sabit kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Tranzonspor, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de geçen hafta Akhisarspor ile oynadığı karşılaşmada, kadroda olan Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Yazıcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Ünal Karaman, bu futbolcuların yerine Vahid Amiri ve Zargo Toure'ye formayı verdi.

Bordo-mavili ekip, Uğurcan Çakır, Toure, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Amiri, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile karşılaşmaya başladı.

MAVİ-BEYAZLILARDA 4 DEĞİŞİKLİK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçına göre 4 değişiklikle sahada yer aldı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Serkan Kurtuluş, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan ve Munsy yerine Trabzonspor karşısında Taylan Antalyalı, Tolga Ünlü, Opseth ve Kone'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular sahaya 'Dirilişten Kurtuluşa Bir Dirilliştir Çanakkale' pankartıyla çıktı.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

Termometrelerin 3 dereceyi gösterdiği Erzurum'da taraftarlar, tribünleri doldurdu.

Çevre illerden çok sayıda taraftar da maçı izlemek için Erzurum'a geldi.

Karşılaşma öncesi 18 Mart Çanakkale şehitlerini anmak için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Trabzonspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada sol kanattan Trabzonspor ceza alanına giren Obertan, Opseth'e pas çıkardı. İki hamlede topu kontrol eden Opseth'in şutu kalecide kaldı.



5'inci dakikada Taylan, rakip ceza alanı önünde buluştuğu topa sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



15'inci dakikada kazanılan faul atışını kullanan Eduok'un şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına girdi. Opseth'in kafasına çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.



20'nci dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında sol kanattan ilerleyen Leo ceza alanına orta yaptı. Herkesi geçen topu bir anda önünde bunan Opseth dokunamadı.



27'nci dakikada sol kanattan ev sahibi ekibin ceza alanı önüne yaklaşan Nwakaeme sert vurdu, top auta çıktı.



Her iki takımın da karşılıklı atakları sonuç vermeyince ilk yarı golsüz sona erdi.



49'uncu dakikada sol kanattan ilerleyen Nwakaeme, ceza alanına girdikten sonra sert vurdu. Üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.



50'nci dakikada ev sahibinin ani geliştirdiği atakta İbrahim Akdağ, ceza alanı içindeki Taylan'ı gördü. Bu futbolcunun düşerken vurduğu şutta top kaleci Uğurcan'da kaldı.



64'üncü dakikada Ekuban'ın pasıyla topla buluşan Nwakaeme'nin düzgün şutunda top ağlara gitti: 0-1.



71'inci dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Rodallega, defansın arkasına sarkan Ekuban'ı gördü. Ekuban'ın şutunda top kaleci Sehic'in ayaklarına çarparak geri döndü.



75'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Eduok topun başına geçti. Eduok'un köşeye giden şutunda kaleci Uğurcan yumruklayarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



78'inci dakikada Emrah'ın ortasında topa dokunan Eduok, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR hakemleriyle görüşen orta hakem Ali Palabıyık, ofsayt kararı verdi.



85'inci dakikada Trabzonspor atağında Rodellaga'nın şutunda topla buluşan Nwakaeme, topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, VAR görüntülerini izledikten sonra faul kararı verdi.



Başka gol olmayınca Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki 90 dakika konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Kazım Karabekir



HAKEMLER; Ali Palabıyık (xxx), Serkan Olguncan (xxx), Volkan Ahmet Narınç (xxx)



BB. ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Leo (xx), Kanstrup (xx), Tolga (xx), Lokman (x), Jasmin Scuk (x) (Dk. 44 İbrahim x), Taylan (xx), Eduok (xx), Obertan (xxx), Kone (x) (Dk. 76 Munsy x), Opseth (x) (Dk. 65 Emrah x)



TRABZONSPOR: Uğurcan (xx) -Toure (xx), Hüseyin (xxx), Hosseini ( xx), Novak (xx), Sosa (xxx) (Dk. 88. Ibanez x), Abdülkadir Parmak (xxx), Ekuban (xxx), Amiri (xx) (Dk. 61 Olcay x), Nwakaeme (xxx), Rodallega (xx) (Dk. 89 Murat Cem x)



GOL: Dk. 64 Nwakaeme (Trabzonspor)



SARI KARTLAR: Lokman, İbrahim (BB Erzurumspor) - Amiri, Abdulkadir, Rodallega (Trabzonspor)