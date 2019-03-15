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15 Haziran 2019, Cumartesi
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'ya ibra şoku

Delege Sekban, eski başkanın ibra edildiği oylamayı yeterli çoğunluk olmadığı gerekçesiyle mahkemede iptal ettirdi.

'un 7 Nisan 2018'de gerçekleştirdiği 'da yapılan oylama sonucunda eski başkan ve yönetim kurulu ibra edilmişti. Ancak kulüp delegesi Levent Sekban, kongre salonunda gerekli çoğunluğun olmadığı gerekçesiyle ibranın geçerli olmadığını iddia ederek mahkemeye gitmişti. Trabzon 1. 'nde gerçekleştirilen duruşmanın ikincisinde Usta ile eski yönetim kurulunun ibra edildiği oylamanın iptaline karar verildi. Mahkeme, "Davacının davasının kabulü ile Trabzonspor Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu raporlarının ibrasına dair 6. maddede alınan genel kurul kararının iptali" ifadelerini kullandı. Bu kararın ardından Usta için ilk genel kurulda yeniden ibrası için oylama yapılması bekleniyor.

  1. 15.3.2019
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