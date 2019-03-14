Hasret bitmeli

Karadeniz ekibi, 3 yıl sonra Avrupa'ya gitmek istiyor... 2015-16'yı 40 puan ile 12. tamamlayan ve 7 sezon sonra Avrupa kupalarında mücadele etme haklı elde edemeyen bordo-mavililer, 201617'de 51 puanla 6'ncı, 2017-18'de de 55 puanla 5. olmuştu. Böylelikle son 3 sezonda Avrupa bileti alamayan Karadeniz ekibi, bu sezon sonunda Avrupa kupalarında boy göstermeyi hedefliyor. Trabzonspor, en son Avrupa kupası maçını 6 Ağustos 2015'te Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Makedonya'nın Rabotnicki takımıyla yapmıştı.

125 MAÇA ÇIKTI

Fırtına, 52 yıllık tarihinde 125 kez Avrupa'da karşılaşmaya çıkarken; bu periyotta 48 galibiyet, 32 beraberlik aldı, 45 kez ise kaybetti. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 28, Avrupa Ligi'nde 77, Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve İntertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

ŞAHİN: HEDEFİMİZ AVRUPA

Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bu sezon Avrupa hasretini sonlandırmak istediklerini söyledi. Trabzonspor'un Avrupa'da önemli başarılara imza atmış bir takım olduğunu dile getiren Şahin, "Avrupa'da olmalıyız. Bu hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Akhisarspor karşısında yakaladığımız çıkışımız Erzurumspor maçında da devam ettirmek istiyoruz. 3 puan alıp döneceğiz" diye konuştu.

YOLCULUK VAKTİ

Bordo-mavililer, Erzurum ile oynayacağı maç için yarın bu şehre gidecek. Fırtına, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son çalışmanın ardından öğleden sonra kara yolu ile Erzurum'a hareket edecek. Geceyi Erzurum'da geçirecek kafile cumartesi günü oynayacağı maçın ardından Trabzon'a dönecek.

KAR BEKLENİYOR

Cumartesi günü Trabzonspor'u Erzurum'da karlı bir hava bekliyor. Meteorolojiden edinilen bilgilere göre cumartesi Erzurum'da hava -5 dereceye kadar düşecek ve kar yağışı etkili olacak. Bordo-mavililer, bu zorlu deplasman için gerek- li önlemleri almış durumda.