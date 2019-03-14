Trabzonspor'da kadro sıkıntısı! 

Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet, cumartesi deplasmanda oynanacak. Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Sağ dizinde sorun yaşayan oyuncunun bu süre zarfında dinleneceği ve tedavisinin yapılacağı belirtildi. Yine sakatlıkları bulunan Sosa ile Hosseini'nin ise forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Akhisarspor maçında darbe alan Sosa'nın salonda yapılan çalışmalarda ağrılarının devam ettiği ancak iğneyle de olsa sahaya çıkmak istediği belirtildi. Önceki gün idmanda sol arka adalesinden sakatlık yaşayan Hosseini'nin yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

ÇİFT KALE OYNANAMADI

Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fırtına'da dün Onazi, Abdülkadir Ömür, Pereira ve Kamil idmana çıkmadı. Sosa, Yusuf, Hosseini ve Tayyip ise salonda çalıştı. Sakatların çokluğu nedeniyle sadece 13 oyuncu ile yapılan antrenmanda çift kale maç oynanamazken, dar alanda pas çalışması ve tek kale maç yapıldı.