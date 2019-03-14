En anlamlı liderlik! Trabzonspor fark yarattı...

Bu 3 takım arasında en az sarı kart gören Trabzonspor, ligin en centilmen takımı olarak ilk sırada yer aldı. Başakşehir 56 sarı kart görürken, Bursaspor ise 57 sarı ile onu takip etti. Bordo-mavililer ise 50 sarı kart ile cezalandırıldı ve en centilmen takım oldular.

RAKAMLARIN DİLİ

Nwakaeme son 4 maçta fileleri sarsmayı başardı. Nijeryalı futbolcu; Kasımpaşa'ya 2, Ümraniyespor'a 1 ve Akhisar'a 1 gol kaydetti. FIRTINA, bu sezon maçların ilk yarısında kalesini çok iyi savunuyor.

Karadeniz ekibi Son 7 maçta sadece G.Saray karşılaşmasının ilk yarısında kalesinde gol gördü. SEZON başı Leeds'ten satın alma opsiyonlu kiralanan Ekuban, bir ilki yaşıyor.

24 yaşındaki yıldız, ilk kez Gana Milli Takımı'na çağrıldı.



MİNİKLERDEN DESTEK

Karadeniz ekibinin idmanlarına ziyaretçi yağmuru var. Dün de Düzköy Gökçeler Ortaokulu ve Sürmene Yakup Kalafatoğlu İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, bordomavili takımla bir araya geldi.

İKİ FORMA İLE POZ

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çavuşbaşı Kasrı'nda Rizeli ve Trabzonlu hemşehrilerle buluştu. Aydın, Rizeli ve Trabzonlu hemşehrilerin kendisine hediye ettiği Rizespor ve Trabzonspor formalarını kabul etti. Aydın iki takımın formasını yan yana getirerek objektiflere poz verdi.

ALKIŞLAR UNİTS'YE

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu ÜNİTS, alkışlanacak bir harekete imza attı. Adana Şehit Muharrem Erdoğan İlkokulu'na kütüphane kurmak için Ünlüler ve Veteranlar karması maçı düzenledi. Yusuf Güney gibi sanatçıların katıldığı organizasyona gelen futbolcular ve seyircilerin her biri katkı için birer kitap hediye ettiler. Ünlüler maçı 10-8 kazanırken, kitaplar Adana'ya gönderildi.