Trabzon çok büyük kulüp – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
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Trabzon çok büyük kulüp

Trabzon çok büyük kulüp

'dan 'a övgü...

Sezon başında Leeds United'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan , Gana 'nın Kenya ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası eleme maçı kadrosuna çağrıldı. İlk kez bu daveti alan Ekuban, ülke basınına yaptığı açıklamada, "'de de oynadım ancak böyle bir davet almadım. 'un farklı ve büyük bir kulüp olduğunu bir kez daha anladım" dedi.
  1. 13.3.2019
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