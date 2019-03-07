Trabzonspor'dan KAP'a Olcay Şahan açıklaması: 1.3 milyon Euro...
07 Mart 2019, Perşembe
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'dan KAP'a açıklaması: 1.3 milyon Euro...

Trabzonspor'dan KAP'a Olcay Şahan açıklaması: 1.3 milyon Euro...

, 'la ilgili olarak KAP'a açıklamada bulundu. Açıklamada Olcay Şahan'ın alacaklarında indirime gidildiği ve sözleşme süresinin kısaldığını duyuruldu...

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Şirketimiz ile Olcay Şahan arasında münakit 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin bitiş süresi, bir sezon kısaltılarak, 31.05.2019 olarak revize edilmiştir. Buna göre;

-Olcay Şahan'a ortadan kaldırılan 2019-2020 sezonundaki 2.000.000.-EUR garanti ücret ve maç başı alacaklarına karşılık, yaklaşık 1.25 milyon EUR indirim yapılarak 4.575.000.-TL ödenmesine,

-Olcay Şahan'ın eski dönemlerden kalan 250.000.-EUR da dahil olmak üzere 2018/19 futbol sezonunda doğmuş ve doğacak tüm alacaklarına karşılık, 90 bin EUR indirim yapılarak 10.882.000.-TL ödenmesine,

-Böylelikle toplamda 1.34 milyon EUR indirim sonrası Olcay Şahan'a toplamda 15.457.000.-TL nin 31.05.2019, 10.04.2020 ve 20.04.2021 tarihlerinde üç taksit halinde ödenmesine,

Karar verilmiş ve bu doğrultuda gerekli olan akitler yapılmıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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  1. 07.03.2019
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