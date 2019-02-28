Trabzonspor'dan 30 milyon liralık bonservis bedeli ödemesi
Trabzonspor Kulübü, futbolcular Jose Sosa, Burak Yılmaz, Juraj Kucka ve Filip Novak'ı transfer ettiği kulüplere bonservis bedeli taksitleri nedeniyle 30 milyon liralık ödeme yaptı.
Kulüp finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce ara transfer dönemi için transfer yasağı cezası aldıklarını anımsattı.
Yaz transfer döneminde de olası bir cezayla karşılaşmamak için gayret gösterdiklerini aktaran Doğan, "Daha önceki yönetim tarafından kadroya dahil edilen Sosa, Burak, Kucka ve Novak'ın eski kulüplerine 30 milyon liralık bonservis bedeli taksidi ödedik. Şu anda yaz transfer dönemi öncesinde transfere engel durumumuz yok." diye konuştu.
Doğan, Sosa ve Kucka'nın bonservis bedeli için sezon içerisinde yine ödeme yapmak zorunda olduklarını, diğer 2 oyuncunun kulüplerine ödemelerin tamamlandığını da sözlerine ekledi.
- 28.02.2019
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Trabzonspor'dan 30 milyon liralık bonservis bedeli ödemesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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