Trabzonspor Sosa'ya hasret
19 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor Sosa'ya hasret

Sosa'ya hasret

Trabzonspor Sosa'ya hasret

Karadeniz ekibi, Sosa’sız çıktığı 5 maçta 8 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında darbe yedi. Arjantinli, yarınki Alanya maçında sahada kalacak.

Fırtına, kaptan 'ya kavuşuyor. 'in 16. haftasındaki derbisinde sakatlanan ve 2 aydır takımdan ayrı olan Arjantinli oyuncu, yarın sınavında forma giyecek. Ligde 5 hafta sonra görev alacak 33 yaşındaki yıldızın yokluğu bordo-mavililere pahalıya mal oldu. Karadeniz ekibi, Sosa'nın 5 maçta tam 8 puan kaybederken zirve yarışında da ağır bir yara aldı. Sosa'nın dönüşü takımın hamle gücünü artıracak.

EPİLEPSİ İÇİN BAK

Trabzonsporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından epilepsi hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen ''Epilepsi İçin Bak'' projesine destek verdi. Futbolcular toplumsal farkındalık projesi kapsamında dünkü antrenmana tüm dünyada kabul gören mor renkli gözlük takarak çıktı.

HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

Bordo-mavililer, yarın sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde 'nde basına ve taraftara kapalı yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Onazi ve Pereira'nın katılmadığı belirtildi. Isınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalışan futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.

GOLLERE DEVAM

derbisinde fileleri sarsarak kariyerinde kulüp takımlarındaki 100'üncü golünü atan Rodallega, Alanyaspor'u da boş geçmeyeceğini söyledi. 31 golle Karadeniz ekibinde kariyer rekoru kıran 33 yaşındaki yıldız, "Takımıma yardım etmek görevim. Ben de bunu yerine getirmek için çabalıyorum. Alanya'yı yenmemiz şart" diye konuştu.

'VAR' DİYALOGLARI AÇIKLANDI

MHK Eski Başkanı , "VAR konuşmaları IFAB protokolüne göre açıklanamaz" demişti. Ancak Hollanda Federasyonu, bu haftaki Utrecht-PSV maçında orta hakem ve VAR arasında geçen diyaloglar altyazılarla ve açık şekilde duyurdu. PSV ile Utrecht arasındaki mücadelede Jong'un ceza sahası içinde çekilmesine ve VAR'ın da uyarısına rağmen neden penaltı kararı verilmediğinin diyalogları öğrenilmiş oldu.

ŞAHİN: "HEDEF TÜRKİYE KUPASI"

Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, mücadeleci kimliklerini sürdüreceklerini söyledi. Hiçbir şeyin kendilerini yıldıramayacağını aktaran Şahin, "Trabzonspor'un hedefleri bitmez. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Ligi de bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Tüm Türkiye'nin 17-18 yaşındaki gençlerin mücadelesini alkışladığını da belirten Şahin, "Bize de düşen bu gençlere sabırla, inançla destek olmak. Altyapımızdaki tarladan birçok oyuncu daha gelecek" dedi.

  1. 16.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor Sosa'ya hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN