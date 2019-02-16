Trabzonspor Sosa'ya hasret

Fırtına, kaptan Jose Sosa'ya kavuşuyor. Süper Lig'in 16. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve 2 aydır takımdan ayrı olan Arjantinli oyuncu, yarın Alanyaspor sınavında forma giyecek. Ligde 5 hafta sonra görev alacak 33 yaşındaki yıldızın yokluğu bordo-mavililere pahalıya mal oldu. Karadeniz ekibi, Sosa'nın 5 maçta tam 8 puan kaybederken zirve yarışında da ağır bir yara aldı. Sosa'nın dönüşü takımın hamle gücünü artıracak.

EPİLEPSİ İÇİN BAK



Trabzonsporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından epilepsi hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak için hayata geçirilen ''Epilepsi İçin Bak'' projesine destek verdi. Futbolcular toplumsal farkındalık projesi kapsamında dünkü antrenmana tüm dünyada kabul gören mor renkli gözlük takarak çıktı.



HAZIRLIKLAR SÜRDÜ



Bordo-mavililer, yarın sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Onazi ve Pereira'nın katılmadığı belirtildi. Isınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalışan futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı.



GOLLERE DEVAM



Galatasaray derbisinde fileleri sarsarak kariyerinde kulüp takımlarındaki 100'üncü golünü atan Rodallega, Alanyaspor'u da boş geçmeyeceğini söyledi. 31 golle Karadeniz ekibinde kariyer rekoru kıran 33 yaşındaki yıldız, "Takımıma yardım etmek görevim. Ben de bunu yerine getirmek için çabalıyorum. Alanya'yı yenmemiz şart" diye konuştu.



'VAR' DİYALOGLARI AÇIKLANDI



MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu, "VAR konuşmaları IFAB protokolüne göre açıklanamaz" demişti. Ancak Hollanda Federasyonu, bu haftaki Utrecht-PSV maçında orta hakem ve VAR arasında geçen diyaloglar altyazılarla ve açık şekilde duyurdu. PSV ile Utrecht arasındaki mücadelede Jong'un ceza sahası içinde çekilmesine ve VAR'ın da uyarısına rağmen neden penaltı kararı verilmediğinin diyalogları öğrenilmiş oldu.



ŞAHİN: "HEDEF TÜRKİYE KUPASI"



Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, mücadeleci kimliklerini sürdüreceklerini söyledi. Hiçbir şeyin kendilerini yıldıramayacağını aktaran Şahin, "Trabzonspor'un hedefleri bitmez. Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Ligi de bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Tüm Türkiye'nin 17-18 yaşındaki gençlerin mücadelesini alkışladığını da belirten Şahin, "Bize de düşen bu gençlere sabırla, inançla destek olmak. Altyapımızdaki tarladan birçok oyuncu daha gelecek" dedi.