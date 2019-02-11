Adamsanız özür dileyin – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Adamsanız özür dileyin

Adamsanız özür dileyin

Divan Başkanı : Trabzonspor camiasına bitmeyen kininiz nedir, hakkımızı niye yiyorsunuz?

Divan Başkanı çok sert konuştu. Sürmen, "Trabzonspor ilk yarıda iyi oynamadı; tamam. yöneticileri, MHK üyeleri ve hakemler, sizin Allah'ın adaletinin farkında olmadığınız da kesin. Peki ya bu taraftarın kendi adaletini aramaya kalkmasından da mı korkunuz yok?" dedi. Sürmen, , Trabzonspor'u yener veya yenmez bunun kimseyi ilgilendirmeyeceğini ifade ederek şunları söyledi: "Yarın sırtlarına milli forma giydirip başarı bekleyeceğiniz, sahadaki o genç çocukların hakkını neden yiyorsunuz. Trabzonspor camiasına bitmeyen kininiz nedir? Siz evde çocuklarınıza namusu nasıl anlatıyorsunuz? Sokakta yürürken birinin size namussuz demesinin sizin için anlamı yok mu? Trabzonspor'un lehine pozisyonlarda VAR neden yok oluyor? Galatasaray'ın ilk golü öncesi ofsayt var ve penaltı yok. Arkadan çekmeler ne zamandan beri sarı kart değil. Veremezsin değil mi? Çünkü versen ikinci sarıdan atman gerekecek. Ceza sahası içinde topla ilgisi olmayan ayağa basmanın kurallarda adı nedir? Sonra da ben maçın kaderi ile oynamadım diyeceksin. Adalet istiyoruz. Adamsanız özür dileyin yeter."

Yunus Emre SEL
  1. 11.2.2019
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