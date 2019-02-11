Rıdvan Dilmen: Hakem iki tane büyük hatayla güzelim maçı katletti

"MARCAO, EKUBAN'IN AYAĞINA BASTI"

"İyi oynayan Belhanda, bir gol daha attı. Becerikli bir gol attı, 3-1 yaptı. Trabzonspor, benim kaybedecek bir şeyim yok dedi, atak yaptı. Ardından pozisyon yaşandı. Marcao, Ekuban'ın ayağına bastı. Hakem görmeyebilir, olabilir."