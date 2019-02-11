Rıdvan Dilmen: Hakem iki tane büyük hatayla güzelim maçı katletti - Fotomaç
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Rıdvan Dilmen: Hakem iki tane büyük hatayla güzelim maçı katletti

Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'le ilgili sert eleştirilerde bulundu.
11 Şubat 2019 Pazartesi, 08:51:00 Güncelleme: 09:23:30
Rıdvan Dilmen: Hakem iki tane büyük hatayla güzelim maçı katletti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Hakem Ümit Öztürk'ün kararlarının damga vurduğu karşılaşmayı futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV canlı yayınında yorumladı.

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Rıdvan Dilmen: Hakem iki tane büyük hatayla güzelim maçı katletti

"İLK 20 DAKİKADAKİ OYUNUNU ALKIŞLAMAK LAZIM"
"Galatasaray, Türkiye ligleri standartının çok üzerinde bir tempoyla ve korkunç şekilde baskıyla maça başladı ve penaltı kazandı. Penaltıdan sonra Trabzonspor biraz kendine geldi ve olağanüstü bir Rodallega golü izledik. Galatasaray'ın ilk 20 dakikadaki oyununu alkışlamak lazım."

Rıdvan Dilmen: Hakem iki tane büyük hatayla güzelim maçı katletti

"Galatasaray, içeride toplam 31 gol atmış, deplasmanda 12 gol atmış. Benfica teknik direktörü, ilk yarım saati izlemişse 'Eyvah! Biz geriye çekilelim' der. Deplasman maçını izlese tam tersini söyler."

Rıdvan Dilmen: Hakem iki tane büyük hatayla güzelim maçı katletti

"TRABZONSPOR'UN ALTYAPISINDAKİ ANTRENÖRLERİ TEBRİK EDİYORUM"
"Trabzonspor çok eksikle yakalandı. Ünal Karaman'ın oyuncu değiştirme şansı yoktu. Eksik diyorum bak, gücü azaldı demiyorum. Trabzonspor'un altyapısındaki antrenörleri tebrik ediyorum."

Rıdvan Dilmen: Hakem iki tane büyük hatayla güzelim maçı katletti

"MARCAO, EKUBAN'IN AYAĞINA BASTI"
"İyi oynayan Belhanda, bir gol daha attı. Becerikli bir gol attı, 3-1 yaptı. Trabzonspor, benim kaybedecek bir şeyim yok dedi, atak yaptı. Ardından pozisyon yaşandı. Marcao, Ekuban'ın ayağına bastı. Hakem görmeyebilir, olabilir."

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