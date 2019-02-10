Ahmet Ağaoğlu: Gençlerimizin farklı bir şekilde katledilişini izledik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem Ümit Öztürk ve yardımcılarının performansına sitem etti.

Oyuncularını tebrik eden başkan, "Tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum, alınlarından öpüyorum. Tüm öğrencilerimizi, Trabzon Lisesi'nden Çanakkale'ye gönderdim. Aradan 115 sene geçti. Trabzonspor'un 17-18 yaşındaki gençlerinin katledilişini izledik. Ne olursa olsun biz bu takımla gurur duyuyoruz. Neticede bu bir futbol maçı. Yenersiniz, yenilirsiniz. Ama bırakın da düzgün yenilelim. Bu çocukları Çanakkale'de katledildiği gibi kimse katledemez." dedi.

"SADECE DÜŞMAN DEĞİŞTİ"

Hakemlerin performansına isyan eden Ağaoğlu, "Ya şu İstiklal Marşı'nı hiç okutmayalım. Ya da 17-18 yaşındaki hala lisede okuyan, bir yandan futbol oynayan çocuklara katletmeyelim. Başımıza gelen ilk vaka değil. Herkes görüyor zaten. Benim 17 yaşındaki kalecim hatalı gol yiyorsa, bırakın da hatalı gol yesin. Herkesin gözü önünde yaşanıyor her şey. Aradan 115 yıl geçti, hiçbir şey değişmedi. Sadece düşman değişti. Türk futbolunu böyle bir yere taşıyamayız. Eğer bu gençlerin öğrenecek bir şeyi varsa mücadele ederek öğrensinler. Düdük çalacaksa adaletli bir şekilde çalsın." açıklamasını yaptı.

"HAKKIMIZ OLAN ŞEYLER ÇALINMADI"

Bu ortamda futbol oynamanın zorlu olduğunu vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Allah bize haram değil tek gol, tek puan değil, tek vuruş nasip etmesin! Biz bu çocukları sürekli çalıştırıyoruz, sürekli motive ediyoruz. Bu çocuklar kolay kolay yetişmiyor. Böyle olaylar yaşandığında biz çocukların gözüne bakamıyoruz. Çocukların hakkını koruyamıyoruz diye yüzlerine bakamıyoruz. Biz sadece bu çocuklara oynayabilecek futbol ortamı istiyoruz. Hakkımız neyse o çalınsın. Hakkımız çalındı ama hakkımız olan şeyler çalınmadı." diye konuştu.

"O DÜDÜK ADALETLİ ÇALSIN"

Hakeme düdük astırma gibi bir hedefleri olmadığını söyleyen idareci, "O düdük asılmasın, o düdük adaletli bir şekilde çalsın. Biz kulüp başkanına yakışıyor mu o bırakın, bu bıraksın demek. O düdük, lütfen adaletli çalsın, adaletli kalksın ki o zaman ben 17-18 yaşındaki çocuklarıma formayı verebileyim. Biz sadece adalet istiyoruz, başka şey istemiyoruz. Bu çocukların erken yaşta yıpranmasına karşıyız." dedi.

VAR ile ilgili bir sorunu olmadığını kaydeden Trabzonspor başkanı, "VAR sistemi mükemmel. Sonuçta teknoloji, tekrarlar görünüyor. Eğer ceza sahası içindeyse rakip futbolcunun ayağına basıyorsanız teknoloji bunu size gösteriyor. Ama sonuçta kararı insan veriyor. Neye göre var, neye göre yok onu ben de anlamıyorum. Bugün biz Galatasaray'a yenilebiliriz. Daha farklı da yenilebilirdik. Ama ne olursa olsun yeniliyorsak da bunu başka şeylere bağlamadan buradan çıkalım. Biz yanlışları kendi içimizde gideririz. Neticeye etki eden hataları kim düzeltecek? VAR mı düzeltecek?" diyerek sözlerini noktaladı.