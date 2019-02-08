Safa yanlış teşhis kurbanı – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Safa yanlış teşhis kurbanı

Safa yanlış teşhis kurbanı

Sezon başında ile sözleşme imzalayan ve ardından 1461'e geçiş yapan 19 yaşındaki 'dan gelen haber üzdü...

Uzun süredir ayağıdan yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giymeyen genç yeteneğin kemikleri birbirine bağlayan bağının koptuğu ve sezonu kapattığı ortaya çıktı. 'nın yanlış teşhis kurbanı olduğu belirtildi.
  1. 8.2.2019
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