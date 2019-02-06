Trabzonda bırakırım – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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bırakırım

Trabzonda bırakırım

, bir taraftarla hesabı üzerinden sohbet etti.

, bir taraftarla hesabı üzerinden sohbet etti. 34 yaşındaki sağ bek, "Ayağın tamamen iyileşince forma giyeceğim. 2020'ye kadar sözleşmem var ve futbolu 'da bırakmak istiyorum" ifadesini kullandı.
  1. 6.2.2019
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