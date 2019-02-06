Hakem faciası

Trabzonspor, 5 sezon sonra çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası ilk maçında 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile 0-0 kaldı. Bu skor ile 26- 27-28 Şubat'ta oynanacak karşılaşma öncesi avantaj kaybeden Fırtına, bir kez daha hakem kurbanı oldu. Başakşehir sınavında Halil Umut Meler ile VAR hakemi Fırat Aydınus, Sivas maçında Alper Ulusoy, puan kayıplarına neden olmuştu.



KIRMIZI OLMALIYDI

Dün de sahneyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu aldı. 50. dakikada Abdülkadir Ömür, Ümraniyespor'da son adam olan Uğur'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Uğurlu, topun köşeye gittiğini işaret ederek sarı kart verdi. Trabzonlu taraftarlar ise "Abdülkadir düşürüldüğü için top çapraza gitti. Kesin kırmızı kart olmalıydı" dediler.



DUVAR ARDA

Ankaragücü maçında sakatlanan Uğurcan'ın yerine Ümraniye maçında kaleyi 18 yaşındaki Arda Akbulut korudu. Arda, bu sezon kupada Sivas Bld sınavının 72'nci dakikasında oyuna dahil olarak A takım ile ilk maçına çıkmıştı. Dün ilk kez 11'de yer alan genç eldiven, 85 ve 90. dakikalarda çok kritik iki kurtarış yaparak takımını ipten aldı. Arda maçtan sonra, "Kazanamadık, içimde buruk bir sevinç var. Taraftarın desteği ile daha iyi olacağım. İstanbul'da turu geçeriz" dedi.



MUHTEŞEM ŞOV

Trabzonspor taraftarları, Ümraniye maçına ilgi gösterdi. Hafta için olmasına rağmen yaklaşık 21 bin bordomavili, 90 dakika takımlarına tam destek verdi.



Tarihinde 8 kez Türkiye Kupası'nı kazanan ve son olarak 2009-10'da mutlu sona ulaşan Trabzonspor, söz konusu sezondan bu yana sadece 1 kez final oynayabildi.



GEÇİLMEZ KALE ÜMRANİYE

Önceki turda F.Bahçe'yi eleyerek tarihe geçen Ümraniye dün de Trabzonspor ile başa baş oynadı. F.Bahçe'den iki maçta da gol yemeyen İstanbul ekibi, dün de Fırtına karşısında etten duvar ördü. Madinda ile de bir topu direkten döndü.