Eski günlere döneceğim – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Eski günlere döneceğim

Eski günlere döneceğim

Ömür: Sakatlığım nedeniyle formum düşmüştü ama artık yükselişe geçtim.

Ligin ikinci yasında beklentilerin uzağında kalan Abdülkadir Ömür, eski günlere döneceğini söyledi. 19 yaşındaki futbolcu, " ile oynanan kupa maçından önce arka adalemde sertlik hissettim. Ancak yine de sahaya çıkıp oynadım. arttığı için form düşüklüğü yaşadım. Bunun verdiği moral bozukluğuyla birkaç gün canım bir hayli sıkıldı. Ancak şimdi kendimi toparladım. Şu anda eski formumu yakalamak üzereyim. Bundan sonra herkes alışık olduğu Abdülkadir'i sahada görecek. Zaman buldukça köyüme gidiyorum. Oradaki doğal ortam beni rahatlatıyor. Burada hem stres atıyorum hem de kafamı dinliyorum. Köy ortamı bana huzur veriyor" dedi.

ile şu ana kadar 60 maça çıkan Ömür, 6 kez fileleri sarsarken, 12 de asist yaptı.
  1. 6.2.2019
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