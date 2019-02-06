Batuhan da sakatlandı – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Batuhan da sakatlandı

Batuhan da sakatlandı

Sosa, Onazi, Novak, Uğurcan, Pereira gibi yıldız isimleri sakat olan derbisi öncesi büyük bir şok daha yaşadı...

Dün Ümraniye maçına ilk 11'de başlayan Batuhan Artarslan, 27. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakatlandıktan sonra bir süre daha oyunda kalan 24 yaşındaki ön libero, iyi hissetmeyince kenar yönetiminden değişiklik istedi. Bunun üzerine teknik direktör , Batuhan'ı oyundan çıkararak yerine Abdülkadir Parmak'ı aldı. Batuhan'ın sakatlığının ciddi olup olmadığı bugün yapılacak kontroller sonrasında belli olacak.
  1. 6.2.2019
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