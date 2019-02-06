Direk kabusu devam ediyor – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Direk kabusu devam ediyor

Direk kabusu devam ediyor

Daha önce 15 kez direğe takılan ’da dün de aynı kaderi yaşadı.

Bordo-mavili takım bu sezon direkleri bir türlü geçemiyor. Önceki turda Baltok ile oynanan maçında 2 kez direğe takılan ekibi ardından ligde karşılaşmasında da Nwakaeme ve Ekuban da direğe takılmıştı. Dün de aynı kaderi yaşadı. 51. dakikada Yusuf Yazıcı serbest vuruşu kullandı. Meşin yuvarlak direkten döndü. Böylece Karadeniz ekibinin bu sezon tam 16 topu direğe takılmış oldu. bu istatistikle zirvede yer alıyor.

TURGUT UÇAR UNUTULMADI
, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu unutmadı. Fırtına ısınmaya üzerinde Turgut Uçar'ın fotoğrafının basılı olduğu, "Seni unutmayacağız" yazan tshirt ile çıktı.

  1. 6.2.2019
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