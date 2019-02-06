Direk kabusu devam ediyor

Bordo-mavili takım bu sezon direkleri bir türlü geçemiyor. Önceki turda Balıkesir Baltok ile oynanan Türkiye Kupası maçında 2 kez direğe takılan Karadeniz ekibi ardından ligde Sivasspor karşılaşmasında da Nwakaeme ve Ekuban da direğe takılmıştı. Dün de Yusuf Yazıcı aynı kaderi yaşadı. 51. dakikada Yusuf Yazıcı serbest vuruşu kullandı. Meşin yuvarlak direkten döndü. Böylece Karadeniz ekibinin bu sezon tam 16 topu direğe takılmış oldu. Fırtına bu istatistikle zirvede yer alıyor.



TURGUT UÇAR UNUTULMADI

Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Turgut Uçar unutmadı. Fırtına ısınmaya üzerinde Turgut Uçar'ın fotoğrafının basılı olduğu, "Seni unutmayacağız" yazan tshirt ile çıktı.