Direk kabusu devam ediyor
Daha önce 15 kez direğe takılan Fırtına’da dün de Yusuf Yazıcı aynı kaderi yaşadı.
Bordo-mavili takım bu sezon direkleri bir türlü geçemiyor. Önceki turda Balıkesir Baltok ile oynanan Türkiye Kupası maçında 2 kez direğe takılan Karadeniz ekibi ardından ligde Sivasspor karşılaşmasında da Nwakaeme ve Ekuban da direğe takılmıştı. Dün de Yusuf Yazıcı aynı kaderi yaşadı. 51. dakikada Yusuf Yazıcı serbest vuruşu kullandı. Meşin yuvarlak direkten döndü. Böylece Karadeniz ekibinin bu sezon tam 16 topu direğe takılmış oldu. Fırtına bu istatistikle zirvede yer alıyor.
TURGUT UÇAR UNUTULMADI
Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Turgut Uçar unutmadı. Fırtına ısınmaya üzerinde Turgut Uçar'ın fotoğrafının basılı olduğu, "Seni unutmayacağız" yazan tshirt ile çıktı.
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
Toplam 1
Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
Toplam 1
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cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
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