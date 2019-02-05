Evinde yan bakılmıyor – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

yan bakılmıyor

Evinde yan bakılmıyor
29 bin taraftar ortalaması ile oynayan , bu sezon sahasında yaptığı 11 maçta sadece ve 'e mağlup oldu. tam 23 puan toplayan Fırtına, bu alanda zirvede yer alırken, onu 22 puanla G.Saray takip etti.
  1. 5.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evinde yan bakılmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN