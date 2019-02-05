Tam 12’den vuruyor – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Tam 12’den vuruyor

Tam 12’den vuruyor

'in en golcü takımlarından , sezon başından bu yana rakip kaleye en fazla isabetli şut gönderen ekip.

'in en golcü takımlarından , sezon başından bu yana rakip kaleye en fazla isabetli şut gönderen ekip. Maç başına 5.8 isabetli şut ortalaması yakalayan Fırtına, toplamda 116 isabetli şut çekti. 110 şutla ikinci.
  1. 5.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tam 12’den vuruyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN