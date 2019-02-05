Finale çıkmak istiyoruz – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Finale çıkmak istiyoruz

Finale çıkmak istiyoruz

Futbol  Şube Sorumlusu Haluk Şahin, 'nda final oynamak istediklerini söyledi.

Kupa maçlarının, ligden çok farklı olduğunu belirten Şahin, "Takımların ligde ve kupada aldıkları sonuçlarla bunun örneklerini yaşıyoruz. 1461 Trabzon ile birlikte 'u eledik. Ümraniyespor'u ise elimizden kaçırdık. Şimdi ise Ümraniyespor, 'un rakibi oldu. O yüzden bu maçların sonucunu önceden kestirilemez. Ama biz Ziraat 'nda finale gitmek istiyoruz" diye konuştu.
  1. 5.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Finale çıkmak istiyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN