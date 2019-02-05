Zorunlu revizyon – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Zorunlu revizyon

Zorunlu revizyon

Bordo-mavililerde bugünkü Ümraniyespor maçında sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, ve forma giyemeyecek.

Ligde son oynanan Ankaragücü karşılaşmasında ile 'ın da sakatlanmasının ardından teknik direktör bugün kadroda zorunlu değişiklikler yapacak. 52 yaşındaki hoca Uğurcan'ın yerine Muzaffer, Novak'ın yerine ise İbanez'e görev verecek. Ayrıca Hosseini ile Amiri'nin de oynaması bekleniyor. Sakatlığının ardından topla çalışmalara başlayan kaptan Sosa'nın da yapılacak son kontrollere göre maç kadrosuna alınabileceği belirtildi.
  1. 5.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zorunlu revizyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN