Rotasyonun sırrı – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Rotasyonun sırrı

Rotasyonun sırrı

'de ve 'nda mücadele eden 'da sakat ve gönderilenler nedeniyle kadro iyice daraldı.

Teknik direktör , geride kalan 18 gün içinde oynanan 5 maçta (3 , 2 kupa) 16 oyuncusuna ilk 11'de forma verdi. Tüm futbolcularının durumu ile yakından ilgilenen Karaman, yeni sakatlıkları önlemeye çaba gösteriyor.
  1. 5.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rotasyonun sırrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN