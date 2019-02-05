21 günde altıncı maçına çıkıyor – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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21 günde altıncı maçına çıkıyor

21 günde altıncı maçına çıkıyor

Fırtına, çeyrek final ilk ayağında Ümraniyespor ile bugün yapacağı karşılaşma ile birlikte 21 gün içinde 6. maçına çıkacak.

Son haftalarda şanssız sakatlıklar yaşayan ekibinde Sosa, Onazi ve Pereira isimlerine Novak ve Uğurcan Çakır'ın da eklenmesiyle birlikte olaganüstü hal ilan edilmiş durumda.
  1. 5.2.2019
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