Galatasaray derbisi hayati önemde – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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derbisi hayati önemde

Galatasaray derbisi hayati önemde

için 10 Şubat Pazar günü 'da oynayacağı derbisi hayati öneme sahip...

Bordo-mavililer kazanırsa 36 puana çıkacak ve 'ı yakalayacak. Alınacak 3 puan aynı zamanda ekibini rakibi karşısında ikili averajda da üstün hale getirecek. Fırtına, Cimbom'u ligin ilk yarısında 4-0 yenmişti.
  1. 5.2.2019
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