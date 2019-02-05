Ekuban müjdesi

Sezon başında sürpriz bir şekilde Leeds United'dan 200 bin euro'ya satın alma opsiyonu ile kiralanan Caleb Ekuban, oynadığı 20 maçta 7 gol iki asistlik performans sergiledi. Attığı gollerin yanı sıra oyunda kaldığı süre boyunca verdiği mücadele ve takıma duyduğu aidiyet bordo-mavili taraftarların büyük beğenisini topladı. Yönetim de İngiliz ekibinin taraftarlarının geri istediği Ekuban'ın 1 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu sezon bitmeden kullanarak, Gana asıllı İtalyan yıldızın moralini daha da artırmak istiyor.



ÜCRETİ BİLE BELLİ

Bordo-mavililer, sezon başında Ekuban ile yaptığı sözleşmede 345 bin euro maaş için anlaşmaya varmıştı. Yönetimin ayrıca Ekuban ile opsiyonunun kullanılması durumunda ödenecek olan rakamlar da net. Trabzonspor, Ekuban için KAP'a yaptığı açıklamada, "31.05.2019 tarihine kadar satın alma opsiyon hakkının kullanılması halinde geçerli olmak üzere, futbolcu ile 2019-20, 2020-21 ve 2021-22 sezonları için anlaşma yapılmıştır. Anlaşma gereği, futbolcuya, her bir sezon için 750 bin euro garanti ücret ödenecek" ifadelerine yer vermişti.

Yunus Emre SEL



EKUBAN İÇİN KİM NE DEDİ?



ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Trabzonspor'un eski gol kralı ve efsane oyuncularından yazarımız Necmi Perekli, Ekuban'ın maliyetinin 1 milyon euro olmasının çok ciddi bir başarı olduğunu belirtti. Perekli, "Ekuban'ın ilerleyen dönemler için verdiği sinyaller oldukça olumlu ve takımla uyumlu. Maliyet bakımından kaçırılmaması gereken bir oyuncu. Kesinlikle kendisine yapılan yatırımın karşılığını verecektir" açıklamasını yaptı.



ÇOK BÜYÜK OYUNCU

Bordo-mavili kulübün efsane isimlerinden İskender Gönen, Ekuban'ın oldukça genç ve kaliteli bir oyuncu olduğunu vurguladı. Gönen, "O kadar yüksek rakamlı futbolcular geldi ki dönüp baktığımızda Ekuban onlardan çok daha iyi. Katkı anlamında da kıyaslamamaz. Yedek kalsa da küsmüyor, girdikten sonra önemli işlere imza atıyor. Çok içten bir oyuncu. Uzun yıllar Trabzonspor'da forma giyebilir. 1 milyon euro'ya çok büyük bir futbolcu kazanır Trabzonspor. Takım ruhu denen olay bu çocukta var. Çok beğendiğim bir oyuncu" ifadesini kullandı.