Son karar Sosa’nın – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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Son karar Sosa’nın

Son karar Sosa’nın

Uzun zamandır sakat olan kaptan 'nın derbisinde forma giyip giyemeyeceği en çok merak edilen konulardan biri...

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven konu ile ilgili, " geçmedi. Ancak idmanlarda koşuyor. Topla çalışıyor. Hafta sonuna kadar kendini hazır hissederse maçı kadrosuna alınabilir. Burada her şey Sosa'nın elinde. Kararı kendi verecek. Ünal hocaya 'hazırım' derse kadroya alınır" dedi.
  1. 5.2.2019
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