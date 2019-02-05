Novak derbide sahada – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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Novak derbide sahada

Novak derbide sahada

ekibinin Ankaragücü ile oynadığı maçta sol ayak başparmağı kırılan 'ın tedavisi yoğun şekilde devam ediyor.

ekibinin Ankaragücü ile oynadığı maçta sol ayak başparmağı kırılan 'ın tedavisi yoğun şekilde devam ediyor. Novak'ın yapılan özel tedavi programı ve ardından kendisi için özel yapılacak olan krampon ile iyi hissetmesi durumunda derbisinde forma giyebileceği öğrenildi.
  1. 5.2.2019
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