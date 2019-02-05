Uğurcan’ın durumu belirsiz – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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Uğurcan’ın durumu belirsiz

Uğurcan’ın durumu belirsiz

Ankaragücü sınavında sakatlanan kaleci 'a çekilen sonucunda durumunun korkulan kadar olmadığı belirtildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, " müsabaka sonrası sol arka adalesinde ağrı hissetti. çektik. Ümraniye maçında dinlenecek. Hafta boyunca tedavisine devam edeceğiz. G.Saray derbisinde oynayıp oynamayacağına ise daha sonra karar vereceğiz'' ifadelerini kullandı.
  1. 5.2.2019
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