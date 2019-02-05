Hedef kupa

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün Ümraniyespor'u Şenol Güneş Stadı'nda konuk edecek. Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen ve 5 sezon sonra kupada çeyrek finale kadar yükselebilen bordomavililer, Spor Toto 1'inci Lig ekibini mağlup ederek çeyrek final ikinci maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi planlıyor. Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.



3 TAKIMI SAF DIŞI BIRAKTI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün Ümraniyespor ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, mutlak kazanmak istiyor. Fırtına, Türkiye Kupası'nda Bugsaşspor, Sivas Bld ve Balıkesirspor engellerini aşarak çeyrek finale yükseldi.



F.BAHÇE'Yİ ELEDİLER

Bugün Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Ümraniyespor, bir önceki turda tarihi bir başarıya imza attı. Spor Toto 1. Lig takımı, F.Bahçe'yi iki maçta da 1-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. İstanbul ekibinin hedefi Trabzonspor karşısında da başarı elde etmek.



TARAFTARA ÇAĞRI

Bordo-mavili yönetim kurulu bu karşılaşma öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu. Ümraniyespor maçında taraftar desteğinin çok önemli olacağına vurgu yapılan açıklamada, özellikle genç oyunculara sahip çıkılması gerektiği de ifade edildi.