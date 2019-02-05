Hedef kupa – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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Hedef kupa

Hedef kupa

Kupası’nda Ümraniye’yi ağırlıyor.

, Kupası ilk maçında bugün Ümraniyespor'u Stadı'nda konuk edecek. 'nda şampiyonluk hedefleyen ve 5 sezon sonra kupada çeyrek finale kadar yükselebilen bordomavililer, 1'inci Lig ekibini mağlup ederek çeyrek final ikinci maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi planlıyor. Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.

3 TAKIMI SAF DIŞI BIRAKTI
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün Ümraniyespor ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, mutlak kazanmak istiyor. Fırtına, Türkiye Kupası'nda Bugsaşspor, Sivas Bld ve engellerini aşarak çeyrek finale yükseldi.

F.BAHÇE'Yİ ELEDİLER
Bugün Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Ümraniyespor, bir önceki turda tarihi bir başarıya imza attı. Spor Toto 1. Lig takımı, F.Bahçe'yi iki maçta da 1-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. ekibinin hedefi Trabzonspor karşısında da başarı elde etmek.

TARAFTARA ÇAĞRI
Bordo-mavili yönetim kurulu bu karşılaşma öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu. Ümraniyespor maçında taraftar desteğinin çok önemli olacağına vurgu yapılan açıklamada, özellikle genç oyunculara sahip çıkılması gerektiği de ifade edildi.

  1. 5.2.2019
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