Fırtına artıya geçti

UEFA ile Finansal Fair Play (FFP) konusunda yaptıkları üç sezonu kapsayan anlaşmaya ilişkin İsviçre'nin Nyon kentine giden Ağaoğlu, geçmiş dönemlerdeki pahalı transferleri eleştirdi, altyapıya büyük önem verdiklerini ve kulübün gelirlerini artırdıklarının altını çizdi. Başkan şöyle konuştu: "Biz daha 1 buçuk aylık yönetimken harcamalarda bütçe fazlası, kulüp başkanı ve yöneticilerinin müşterek ve müteselsil sorumlu olduğu maddesini kendi tüzüğümüze koyduk ve bunu genel kuruldan geçirdik. Bunu Türkiye'de ilk yapan biziz. Anlamı şu; eğer bütçe fazlası bir harcama yapılırsa bunun bedelini yapan, yani kulüp başkanı ve kulüp yöneticisi öder."



TARİHTE BİR İLK

Başkan Ağaoğlu, göreve geldikten itibaren yaklaşık 15 milyon euro'luk futbolcu satışı yaptıklarını söyledi. Futbolcu alımında ise sadece 2.2 milyon euro harcadıklarını ve böylelikle çok ciddi bir tasarrufta bulunduklarının altını çizen Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Seyirci gelirimizi artırdık. Trabzonspor'un tarihinde ilk defa ligin ilk yarısı ortalamasına baktığımız zaman 29 bin seyirci ortalamasıyla oynuyoruz. Ürün satışlarımız yaklaşık yüzde 60-80 arasında bir artış gösterdi. Bu da çok ciddi bir artış. Borçlarımız bir tarafa bırakıldığında, Trabzonspor artık gelir gider dengesini sağlamış hatta geliri giderinden daha fazla bir görüntüye sahip."



YÜZDE 60 TASARRUF

Göreve geldiklerinde Trabzonspor'un profesyonel kadro maliyetinin 37 milyon euro olduğu bilgisini paylaşan Ağaoğlu, bugün itibariyle kadro maliyetini 15 milyon euro'ya indirdiklerini bildirdi. Ağaoğlu, kadro maliyetinin azaltılmasıyla yaklaşık yüzde 60 tasarrufta bulunduklarını ifade etti.



TAKIM 11 MİLYON

Başkan Ağaoğlu, oynadıkları son 7 maç baz alındığında sahada mücadale eden takımın maliyetinin yaklaşık 11 milyon euro civarında olduğunu belirterek, "Yani, 37-38 milyon euro'larla elde edilemeyen başarılar bugün 11-12 milyon euro'luk bir kadroyla gerçekleşiyor" diye konuştu.