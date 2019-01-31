Başkandan gençlere garanti – Fotomaç – 31 Ocak 2019
31 Ocak 2019, Perşembe
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Başkandan gençlere garanti

Başkandan gençlere garanti

Başkan , yıllık ücretleri takım arkadaşlarına oranla düşük olan futbolculara, "Siz yeter ki oynayın. Yusuf ve Abdülkadir Ömür gibi size hemen düzenleme yaparız" diyerek moral verdi.

Başkan , yıllık ücretleri takım arkadaşlarına oranla düşük olan futbolculara, "Siz yeter ki oynayın. Yusuf ve Abdülkadir Ömür gibi size hemen düzenleme yaparız" diyerek moral verdi. Ağaoğlu, her oyuncunun kendileri için değerli olduğunu, gençlerin ve altyapıdan gelenlerin performansının umut verdiğini de belirterek, " kendi değerleri ile büyüyen ve gelişen bir kulüp haline gelecek. Gençler bizim geleceğimiz. Sizlerle çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

LİDER TRABZONSPOR
'de, transfer tahtası tarafından kapatılan Trabzonspor, kadrosunda bulunan birçok oyuncuyla yollarını ayırmasının ardından 24.4 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımına sahip oldu. Trabzonspor'u 24.5 yaş ortalamasıyla takip etti. 30.3 yaş ortalamasına sahip olan ise ligin en yaşlı takımı. Diğer takımlar: 25.8, 26.1, G.Saray 26.4, ve 26.7, 26.8, 27.4, 27.6, 27.8, F.Bahçe 27.9, A.Gücü 28, 28.3, 28.5, Alanya 28.9, Akhisar 29.1.

ÖMÜR İLE ÖZEL
Teknik direktör son dönemde performansında düşüş gözlenen ve sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı. 52 yaşındaki hoca, öğrencisine, "Senin bugüne kadar ki performansın ortada. Her oyuncu bu tür geçiş dönemleri yaşayabilir. Birlikte bu süreçten daha güçlü çıkacağız. Bizim sana olan inancımız tam. İşine odaklan ve bugüne kadar ne yaptıysan daha da üzerine koyarak devam et" ifadesini kullandı.

  1. 31.1.2019
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