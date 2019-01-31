Büyük protesto
Trabzonsporlu taraftarlar cumartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto için bir eylem düzenleyecek.
Trabzonsporlu taraftarlar cumartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto için bir eylem düzenleyecek. Tüm taraftar gruplarının ortaklaşa aldığı karar sonrası bordo-mavililer, Meydan'da bir araya gelecek. Taraftar grupları bu eylemi yapmalarına gerekçe olarak son dönemde hakemlerin ve PFDK'nın verdiği adaletsiz kararları gösterdi. Bilindiği gibi PFDK bu hafta oynanacak Ankaragücü karşılaşması öncesi yaklaşık 27 bin bordo-mavili taraftara ceza vermiş ve tribüne girişlerini engellemişti. TFF'yi protesto eylemine katılımın yoğun olması bekleniyor.
- 31.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Büyük protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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