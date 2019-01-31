Büyük protesto – Fotomaç – 31 Ocak 2019
31 Ocak 2019, Perşembe
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Büyük

Büyük protesto

Trabzonsporlu taraftarlar cumartesi günü 'nu için bir eylem düzenleyecek.

Trabzonsporlu taraftarlar cumartesi günü 'nu için bir eylem düzenleyecek. Tüm taraftar gruplarının ortaklaşa aldığı karar sonrası bordo-mavililer, Meydan'da bir araya gelecek. Taraftar grupları bu eylemi yapmalarına gerekçe olarak son dönemde hakemlerin ve 'nın verdiği adaletsiz kararları gösterdi. Bilindiği gibi PFDK bu hafta oynanacak Ankaragücü karşılaşması öncesi yaklaşık 27 bin bordo-mavili taraftara ceza vermiş ve tribüne girişlerini engellemişti. 'yi protesto eylemine katılımın yoğun olması bekleniyor.

  1. 31.1.2019
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