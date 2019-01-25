Fırtına'nın Senegalli savunmacısı Zargo Toure baba oldu. Zargo ve Fambaye Mbaye Toure çiftinin dün sabah Fransa'nın Lorient şehrinde erkek çocuğu dünyaya geldi. Trabzonspor Kulübü, resmi sitesinden Toure ailesini tebrik edip, çocuklarına sağlıklı ve mutlu ömür diledi.