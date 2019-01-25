Zargo Toure baba oldu – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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baba oldu

Zargo Toure baba oldu

Fırtına'nın Senegalli savunmacısı baba oldu.

Fırtına'nın Senegalli savunmacısı baba oldu. Zargo ve Fambaye Mbaye Toure çiftinin dün sabah 'nın Lorient şehrinde erkek çocuğu dünyaya geldi. Kulübü, resmi sitesinden Toure ailesini tebrik edip, çocuklarına sağlıklı ve mutlu ömür diledi.

  1. 25.1.2019
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