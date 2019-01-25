Zargo Toure baba oldu
Fırtına'nın Senegalli savunmacısı Zargo Toure baba oldu.
Fırtına'nın Senegalli savunmacısı Zargo Toure baba oldu. Zargo ve Fambaye Mbaye Toure çiftinin dün sabah Fransa'nın Lorient şehrinde erkek çocuğu dünyaya geldi. Trabzonspor Kulübü, resmi sitesinden Toure ailesini tebrik edip, çocuklarına sağlıklı ve mutlu ömür diledi.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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