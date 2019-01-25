Size tekrar katılacağım

Çaykur Rizespor maçında aşil tendonundan sakatlanıp sezonu kapatan Onazi, Trabzon'da oturduğu sokakta top oynayan çocuklarla bir fotoğrafını paylaştı. Sağlıklı iken sık sık çocukların maçlarına eşlik eden Nijeryalı, "Onlara tekrar katılmak için sabırsızlanıyorum" notunu düştü. Onazi'nin paylaşımı bordo-mavili taraftarlardan çok sayıda beğeni aldı.