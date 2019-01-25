Size tekrar katılacağım – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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Size tekrar katılacağım

Size tekrar katılacağım

maçında aşil tendonundan sakatlanıp sezonu kapatan Onazi, 'da oturduğu sokakta top oynayan çocuklarla bir fotoğrafını paylaştı.

maçında aşil tendonundan sakatlanıp sezonu kapatan Onazi, 'da oturduğu sokakta top oynayan çocuklarla bir fotoğrafını paylaştı. Sağlıklı iken sık sık çocukların maçlarına eşlik eden Nijeryalı, "Onlara tekrar katılmak için sabırsızlanıyorum" notunu düştü. Onazi'nin paylaşımı bordo-mavili taraftarlardan çok sayıda beğeni aldı.

  1. 25.1.2019
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