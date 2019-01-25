Size tekrar katılacağım
Çaykur Rizespor maçında aşil tendonundan sakatlanıp sezonu kapatan Onazi, Trabzon'da oturduğu sokakta top oynayan çocuklarla bir fotoğrafını paylaştı.
Çaykur Rizespor maçında aşil tendonundan sakatlanıp sezonu kapatan Onazi, Trabzon'da oturduğu sokakta top oynayan çocuklarla bir fotoğrafını paylaştı. Sağlıklı iken sık sık çocukların maçlarına eşlik eden Nijeryalı, "Onlara tekrar katılmak için sabırsızlanıyorum" notunu düştü. Onazi'nin paylaşımı bordo-mavili taraftarlardan çok sayıda beğeni aldı.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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