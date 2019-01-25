Seri yapmalıyız

Kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Berkay Sefa Kara, teknik heyete teşekkür etti. Genç oyuncu, "Trabzonspor formasını giydiğim için çok mutluyum. Turu geçmek güzeldi. Umarım ligde de bu galibiyet serimizi devam ettiririz ve yolun sonu şampiyonluk olur. Bu hedefe doğru ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.