Seri yapmalıyız
Kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Berkay Sefa Kara, teknik heyete teşekkür etti.
Kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Berkay Sefa Kara, teknik heyete teşekkür etti. Genç oyuncu, "Trabzonspor formasını giydiğim için çok mutluyum. Turu geçmek güzeldi. Umarım ligde de bu galibiyet serimizi devam ettiririz ve yolun sonu şampiyonluk olur. Bu hedefe doğru ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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