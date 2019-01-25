Seri yapmalıyız – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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Seri yapmalıyız

Seri yapmalıyız

Kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkan , teknik heyete teşekkür etti.

Kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkan , teknik heyete teşekkür etti. Genç oyuncu, " formasını giydiğim için çok mutluyum. Turu geçmek güzeldi. Umarım ligde de bu galibiyet serimizi devam ettiririz ve yolun sonu şampiyonluk olur. Bu hedefe doğru ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

  1. 25.1.2019
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